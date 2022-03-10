«Матч ТВ» подтвердил разрыв контракта на трансляции «Формулы-1»

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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что руководство «Формулы-1» действительно разорвало контракт со спортивным телеканалом на трансляции автогонок на территории России.
«Матч ТВ» подтвердил разрыв контракта на трансляции «Формулы-1»
  • РИА Новости

«Сезон 2022 года на нашем телеканале показан не будет, несмотря на многолетнее исполнение всех финансовых и маркетинговых обязательств с нашей стороны. Мы сожалеем об этом очередном политизированном шаге со стороны западных коллег», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

Вместе с тем он выразил надежду, что многочисленные поклонники автоспорта в России ещё увидят трансляции «Формулы-1» на большом экране с комментариями Алексея Попова.

Напомним, что 25 февраля «Формула-1» объявила об отмене Гран-при России в 2022 году.

Ранее команда «Формулы-1» Haas расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным.

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