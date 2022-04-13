Мазепин рассказал, какую помощь его фонд будет оказывать отстранённым спортсменам
- Gettyimages.ru
- © Mark Thompson
«Мой фонд будет оказывать юридическую, финансовую, психологическую помощь — наши двери открыты для всех пострадавших спортсменов. Также будем помогать спортсменам с перепрофилированием», — цитирует Мазепина ТАСС.
Гонщик добавил, что ведётся диалог и с паралимпийцами. По его словам, в данный момент фонд проходит стадию юридической регистрации.
«Есть такая цель — «Дакар». У меня за месяц жизнь сильно изменилась, а до конца года может ещё два раза измениться», — заключил Мазепин.
В минувшем сезоне Мазепин выступал в «Формуле-1» в составе команды Haas, которая в начале марта расторгла контракт с ним и с российской компанией «Уралкалий».
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении экс-биатлониста Антона Шипулина, Мазепина и бывшего боксёра Николая Валуева.