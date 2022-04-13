Мазепин рассказал, какую помощь его фонд будет оказывать отстранённым спортсменам

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что планирует оказывать финансовую, юридическую и психологическую помощь спортсменам, отстранённым от международных стартов из-за ситуации на Украине.

«Мой фонд будет оказывать юридическую, финансовую, психологическую помощь — наши двери открыты для всех пострадавших спортсменов. Также будем помогать спортсменам с перепрофилированием», — цитирует Мазепина ТАСС.

Гонщик добавил, что ведётся диалог и с паралимпийцами. По его словам, в данный момент фонд проходит стадию юридической регистрации.

«Есть такая цель — «Дакар». У меня за месяц жизнь сильно изменилась, а до конца года может ещё два раза измениться», — заключил Мазепин.

В минувшем сезоне Мазепин выступал в «Формуле-1» в составе команды Haas, которая в начале марта расторгла контракт с ним и с российской компанией «Уралкалий».

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции в отношении экс-биатлониста Антона Шипулина, Мазепина и бывшего боксёра Николая Валуева.