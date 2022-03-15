Великобритания ввела санкции против Шипулина, Мазепина и Валуева

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Правительство Великобритании внесло в санкционный список чемпиона мира по биатлону 2017 года Антона Шипулина, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Николая Валуева, а также экс-пилота «Формулы-1» Никиту Мазепина.
Великобритания ввела санкции против Шипулина, Мазепина и Валуева
  • Gettyimages.ru
  • © Travelpix Ltd

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

При этом Мазепин попал в список со своим отцом, основателем и владельцем компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.   

Напомним, что руководство американской команды «Формулы-1» Haas приняло решение расторгнуть договор с российским гонщиком Мазепиным в связи с ситуацией на Украине.

Шипулин и Валуев же на данный момент являются депутатами Государственной думы России.

Ранее сообщалось, что пилот Haas Мик Шумахер назвал замену Мазепина на датчанина Кевина Магнуссена полезной для себя и команды.

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