Великобритания ввела санкции против Шипулина, Мазепина и Валуева
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Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.
При этом Мазепин попал в список со своим отцом, основателем и владельцем компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.
Напомним, что руководство американской команды «Формулы-1» Haas приняло решение расторгнуть договор с российским гонщиком Мазепиным в связи с ситуацией на Украине.
Шипулин и Валуев же на данный момент являются депутатами Государственной думы России.
Ранее сообщалось, что пилот Haas Мик Шумахер назвал замену Мазепина на датчанина Кевина Магнуссена полезной для себя и команды.