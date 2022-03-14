Мик Шумахер считает замену Мазепина на Магнуссена полезной для себя и Haas

Немецкий пилот Haas Мик Шумахер, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, прокомментировал замену в своей команде россиянина Никиты Мазепина на датчанина Кевина Магнуссена.

«Это определённо полезно для меня и для команды. Магнуссен был частью команды четыре года, затем у него был годичный перерыв. Он всем нравится в команде. Я думаю, что эмоции в Haas сейчас на высоте. И да, он станет хорошим ориентиром, так что пока одни плюсы», — цитирует Шумахера Racingnews365.

По словам 22-летнего гонщика, теперь есть возможность помериться силами и извлечь пользу из опыта Магнуссена.

Напомним, что руководство американской команды «Формулы-1» Haas приняло решение расторгнуть договор с российским гонщиком Мазепиным в связи с ситуацией на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поддержала инициативу Мазепина по созданию фонда помощи российским спортсменам.