Мик Шумахер считает замену Мазепина на Магнуссена полезной для себя и Haas

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Немецкий пилот Haas Мик Шумахер, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, прокомментировал замену в своей команде россиянина Никиты Мазепина на датчанина Кевина Магнуссена.

«Это определённо полезно для меня и для команды. Магнуссен был частью команды четыре года, затем у него был годичный перерыв. Он всем нравится в команде. Я думаю, что эмоции в Haas сейчас на высоте. И да, он станет хорошим ориентиром, так что пока одни плюсы», — цитирует Шумахера Racingnews365.

По словам 22-летнего гонщика, теперь есть возможность помериться силами и извлечь пользу из опыта Магнуссена.

Напомним, что руководство американской команды «Формулы-1» Haas приняло решение расторгнуть договор с российским гонщиком Мазепиным в связи с ситуацией на Украине.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова поддержала инициативу Мазепина по созданию фонда помощи российским спортсменам.

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