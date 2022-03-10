Степанова поддержала инициативу Мазепина по созданию фонда помощи российским спортсменам
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«У нас с Никитой разные виды спорта и несколько разные возможности, но ощущение несправедливости от отлучения от международных стартов нас объединяет», — написала Степанова в своём Instagram-аккаунте.
По словам лыжницы, в первую очередь фонд собирается поддерживать российских паралимпийцев, которых отстранили от Игр.
«Молчать, когда нас лишают прав, — это не наш стиль, мы будем бороться, каждый по-своему» — добавила Степанова.
Напомним, что Мазепин принял решение о создании фонда после расторжения договора с командой «Формулы-1» Haas.
Ранее сообщалось, что датский пилот Кевин Магнуссен заменит Мазепина в Haas и будет выступать в предстоящем сезоне «Формулы-1».