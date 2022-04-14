Юрист: в требованиях Haas очевидно содержится политическая подоплёка

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Спортивный юрист Валерий Федореев высказался о разбирательствах между «Уралкалием» и командой «Формулы-1» Haas.
Юрист: в требованиях Haas очевидно содержится политическая подоплёка
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«Поскольку договор был подписан ещё до начала спецоперации и введения санкций, никаких политических вопросов к «Уралкалию» возникнуть не должно. Но в требованиях Haas очевидно содержится политическая подоплёка. Например, если брать российское право, то санкции не являются форс-мажором и, соответственно, не могут сыграть никакой роли. Но, скорее всего, контракт подписан не по нему», — заявил Федореев в интервью RT.

Он также рассказал, на сколько может затянуться судебное разбирательство между сторонами.

«Сложно предположить, как долго может разбираться это дело. Если мы говорим о третейском суде, нужно смотреть, какой именно этим займётся. Их существует довольно много. Где-то разбирательства могут затянуться, а где-то закончатся быстрее. Несколько месяцев в любом случае потребуется. В государственных же судах процесс может ещё сильнее замедлиться», — добавил Федореев.

Ранее юрист заявил, что у «Уралкалия» есть определённые шансы на успех.

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