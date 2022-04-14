Юрист: у «Уралкалия» есть определённые шансы на успех

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Спортивный юрист Валерий Федореев высказался о шансах «Уралкалия» в разбирательстве с командой «Формулы-1» Haas.
Юрист: у «Уралкалия» есть определённые шансы на успех
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«Думаю, у «Уралкалия» есть определённые шансы на успех. Речь идёт о спонсорском контракте, а потому нужно смотреть, на территории какого государства он заключён и по какому праву, существует ли в этой стране арбитражный суд. Плюс важно, содержится ли в соглашении арбитражная оговорка. Если она есть, дело будет разбираться третейским судом, то есть в коммерческом арбитраже, который указан в договоре. Ну а если данной оговорки нет, им займётся государственный суд. Нюансов очень много», — заявил юрист в интервью RT.

Ранее «Уралкалий» отреагировал на требование Haas выплатить $8,6 млн за «упущенную выгоду».

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