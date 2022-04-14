«Уралкалий» отреагировал на требование Haas выплатить $8,6 млн за «упущенную выгоду»

В пресс-службе «Уралкалия» прокомментировали информацию о том, что команда «Формулы-1» Haas требует выплатить дополнительную компенсацию в размере $8,6 млн.

«Позиция «Уралкалия» последовательна. Как мы ранее обозначали в своём пресс-релизе, мы считаем действия Haas по расторжению контрактов и позицию Haas неправомерными», — цитирует пресс-службу «Уралкалия» «Спорт-Экспресс».

В заявлении также отказались озвучивать детали контракта, включая суммы. Компания намерена в дальнейшем отстаивать свои интересы.

Команда «Формулы-1» Haas отклонила требование бывшего титульного спонсора «Уралкалия» о возврате $13 млн и потребовала выплатить дополнительную компенсацию в размере $8,6 млн за «упущенную выгоду».

Напомним, в марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды россиянином Никитой Мазепиным.

Ранее Haas отказалась отдавать болид образца 2021 года бывшему пилоту команды Никите Мазепину.