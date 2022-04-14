Haas отказалась отдавать Мазепину его болид 2021 года

Команда «Формулы-1» Haas отказалась отдавать болид образца 2021 года бывшему пилоту команды Никите Мазепину.

По информации Motorsport, в контакте был пункт о том, что Haas должна отдать болид Мазепину. Отмечается, что руководство команды не будет выполнять условие договора, пока «Уралкалий» не выплатит дополнительную компенсацию в размере $8,6 млн.

«До тех пор, пока вышеупомянутая сумма не будет выплачена компании Haas, с нашей стороны не существует никаких обязательств по поставке болида «Формулы-1», — говорится в заявлении команды.

Напомним, в марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды россиянином Никитой Мазепиным.

Ранее сообщалось, что Haas отказалась вернуть «Уралкалию» $13 млн и потребовала дополнительную компенсацию.