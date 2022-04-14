Haas отказалась вернуть «Уралкалию» $13 млн и потребовала дополнительную компенсацию

Команда «Формулы-1» Haas отклонила требование бывшего титульного спонсора «Уралкалия» о возврате $13 млн.

Средства «Уралкалием» были выплачены команде перед началом сезона. Haas также настаивает на выплате дополнительной компенсации в размере $8,6 млн за «упущенную выгоду», сообщает Motorsport.

«Согласно единодушному мнению правоведов и прецедентному праву, сторона, которая расторгает договор из-за нарушения другой стороны, не обязана возвращать такой стороне то, что она уже получила по договору», — говорится в заявлении Haas.

Напомним, в марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды россиянином Никитой Мазепиным.

Ранее Никита Мазепин рассказал, какую помощь его фонд будет оказывать отстранённым спортсменам.