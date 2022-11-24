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Мазепин заявил, что намерен вернуться в «Формулу-1»

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Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что планирует вернуться в «королеву автоспорта».
Мазепин заявил, что намерен вернуться в «Формулу-1»
  • AP

«Моя цель — вернуться в «Формулу-1». Я работаю в этом направлении. Я выступал на «Шёлковом пути» в 2022 году из удовольствия. И это удовольствие, к счастью, привело к победе. Но я не вижу себя профессиональным раллистом», — цитирует Мазепина РИА Новости.

По его словам, у него есть желание продолжать выступление в автоспорте, но спортсмен, который уже находится минимум на середине своей карьеры, должен понимать, где хочет выступать, а где это его будет отвлекать.

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее Мазепин отреагировал на то, что лицо пилота Haas Кевина Магнуссена прифотошопили к его телу.

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