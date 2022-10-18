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Мазепин посмеялся над постером британского телеканала, где ему прифотошопили лицо Магнуссена

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Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин отреагировал на то, что лицо пилота Haas Кевина Магнуссена прифотошопили к его телу.
Мазепин посмеялся над постером британского телеканала, где ему прифотошопили лицо Магнуссена
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Thompson

«Увидел постер Sky Sports и от души посмеялся. Обратите внимание на логотипы на форме команды Haas. С одной стороны, мне обидно лишиться головы. С другой стороны, я рад, что душой и телом я по-прежнему в «Формуле-1», — цитирует Мазепина РИА Новости.

Sky Sports анонсировал Гран-при США «Формулы-1» постером гонщика Red Bull Макса Ферстаппена и пилотов Haas Кевина Магнуссена и Мика Шумахера.

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее Никита Мазепин рассказал об иске к команде Haas.

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