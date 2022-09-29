Мазепин — об иске к Haas: рассмотрение начнётся в ближайшее время

Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал об иске к американской команде Haas.

«На данный момент новостей нет, но осталось ждать, я думаю, считаные дни, срок истекает очень скоро. Рассмотрение начнётся в ближайшее время», — сказал Мазепин на форуме «Россия — спортивная держава».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее Мазепин заявил, что ему пришлось приостановить карьеру после расторжения контракта с американской командой Haas.