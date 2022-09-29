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Мазепин: это не я поставил карьеру на паузу, это вынужденная мера

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Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин заявил, что ему пришлось приостановить свою карьеру после расторжения контракта с американской командой Haas.
Мазепин: это не я поставил карьеру на паузу, это вынужденная мера
  • Gettyimages.ru

«Хочу сказать, что это не я её поставил на паузу, это была вынужденная мера. Мне пришлось это сделать, когда я получил имейл о расторжении моего контракта. Но я поддерживаю себя в нужном весе, в нужной форме. Безусловно, не хватает навыков, которые связаны с моим видом спорта, потому что в России автогонщику невозможно сесть за руль, если у него нет действующего контракта. Но я уверен, что даже если мне придётся учиться заново, это будет быстрый и, надеюсь, безболезненный процесс», — сказал Мазепин на форуме «Россия — спортивная держава».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее Мазепин рассказал о своём фонде «Мы выступаем как один», который создан для помощи спортсменам, отстранённым от соревнований по неспортивным причинам.

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