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Мазепин рассказал, что его фонд помогает белорусским и бельгийским спортсменам

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Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал о своём фонде «Мы выступаем как один», который создан для помощи спортсменам, отстранённым от соревнований по неспортивным причинам.

«Для меня, как для молодого спортсмена, не хотелось бы называть себя бывшим, но тому, кому пришлось поставить карьеру на паузу, важен опыт Минспорта. Олег Матыцин — большой профессионал в ведении работы, у него я могу перенять многие аспекты работы со спортсменами. Ежедневно мы работаем над тем, чтобы взять под наше крыло как можно большее количество спортсменов. Это соглашение поможет жителям самых разных уголков нашей страны узнать о нас. Наша география растёт, у нас есть подопечные не только из России, но и из Белоруссии и даже из Бельгии», — сказал Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее глава Министерства спорта Олег Матыцин заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Мы выступаем как один», основателем которого является Мазепин.

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