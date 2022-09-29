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Минспорта заключило соглашение о сотрудничестве с фондом «Мы выступаем как один»

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Глава Министерства спорта Олег Матыцин заключил соглашение о сотрудничестве с благотворительным фондом «Мы выступаем как один», основателем которого является бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин.
Минспорта заключило соглашение о сотрудничестве с фондом «Мы выступаем как один»
  • РИА Новости

«Сегодня мы видим, что только при содружестве бизнеса и государства мы можем решать задачи по укреплению национальной системы спорта. Речь идёт о защите интересов спортсменов, которые неправомерно пострадали, но, я думаю, задачи фонда и нашего сотрудничества шире, они носят стратегический характер. Речь идёт и об инфраструктуре, и о подготовке кадров, и о помощи отдельным атлетам в социальной адаптации», — сказал Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава».

По его словам, это соглашение даёт большую возможность реализовать намеченные планы России.

«Сейчас, как никогда, спортсменам нужна сильная рука, помощь, чтобы найти мостик для перехода из спорта в другую сферу либо получить психологическую или юридическую поддержку», — сказал Мазепин.

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее Мазепин рассказал о планах на будущее.

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