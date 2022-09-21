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Мазепин заявил, что хочет вернуться в «Формулу-1»

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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин рассказал о планах на будущее.
Мазепин заявил, что хочет вернуться в «Формулу-1»
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Thompson

«Я продолжу поддерживать себя в хорошей форме, потому что моя цель — вернуться и выступить в «Формуле-1». И я могу сделать это хоть завтра. Ничего, кроме «Формулы-1», меня пока что не интересует», — цитирует Мазепина kp.ru.

По его словам, в данный момент он относится к ралли по бездорожью как к времяпрепровождению. Мазепин подчеркнул, что очень много пилотов едет на «Дакар» не для того, чтобы выиграть.

«Если будет желание, я продолжу. Пока что есть очень много внешних вопросов, связанных с моей неспортивной деятельностью. Сейчас мне хватило летних выступлений», — заключил он.

23-летний Мазепин дал понять, что у него есть желание принять участие в ралли «Дакар» этой зимой. Ранее он выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее Никита Мазепин раскрыл секреты питания пилотов «Формулы-1».

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