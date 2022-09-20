Мазепин раскрыл секреты питания пилотов «Формулы-1»
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«Гонщик постоянно должен следить за своим весом. Главная цель — чтобы еда была чистой, без всяких десертов, читмилов. Питание — это топливо, которое мы заливаем в себя, чтобы функционировать», — цитирует Мазепина РИА Новости.
В марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды из-за ситуации на Украине. После этого Мазепин участвовал в ралли-рейде «Шёлковый путь».
В нынешнем сезоне в личном зачёте «Формулы-1» лидирует гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии.