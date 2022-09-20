Мазепин раскрыл секреты питания пилотов «Формулы-1»

Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Никита Мазепин рассказал, как питаются гонщики.

«Гонщик постоянно должен следить за своим весом. Главная цель — чтобы еда была чистой, без всяких десертов, читмилов. Питание — это топливо, которое мы заливаем в себя, чтобы функционировать», — цитирует Мазепина РИА Новости.

В марте команда Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и российским пилотом команды из-за ситуации на Украине. После этого Мазепин участвовал в ралли-рейде «Шёлковый путь».

В нынешнем сезоне в личном зачёте «Формулы-1» лидирует гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Италии.