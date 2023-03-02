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Петров: здорово, что с Мазепина сняли хотя бы часть ограничений и разрешили вести переговоры

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Российский автогонщик Виталий Петров прокомментировал информацию, что Европейский суд разрешил гонщику Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1».
Петров: здорово, что с Мазепина сняли хотя бы часть ограничений и разрешили вести переговоры
  • AP
  • © Sergei Grits

«Мазепин же изначально попал в другую ситуацию. Его вывели из Haas по решению команды. Это скорее частный случай, ведь он к тому же попал в санкционные списки ЕС вместе с отцом. Конечно, здорово, что с Никиты сняли хотя бы часть ограничений и разрешили вести переговоры. Считаю, его дело должно стать примером, чтобы остальные наши спортсмены тоже могли так отстаивать свои интересы. Люди увидят, что если не в собственных международных федерациях, то в Европейском суде юстиции можно защитить свои права», — заявил Петров RT.

Ранее Петров рассказал, что Международная автомобильная федерация (FIA) не запрещала российским гонщикам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

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