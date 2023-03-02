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Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в «Формуле-1»

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Российский гонщик Никита Мазепин сможет принять участие в «Формуле-1» и других гоночных сериях по решению Европейского суда.
Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в «Формуле-1»
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Thompson

«Мазепин продолжает находиться в списке лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры, но только в той мере, которая позволяет ему вести переговоры о своём приёме на работу в качестве профессионального пилота «Формулы-1» или других соревнований по автоспорту, проводимых на территории Евросоюза», — говорится в заявлении суда.

Российскому гонщику также разрешено заключать контракты со спонсорами. При участии в гонках он будет обязан выступать под нейтральным флагом, а также подписать документ FIA о «нейтральности».

Мазепин выступал за американскую команду «Формулы-1» Haas. Перед началом сезона-2022 контракт с российским гонщиком был расторгнут.

Ранее сообщалось, что Мазепин в феврале выступит в Азиатской серии Ле-Ман.

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