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Анцелиович считает, что примеру Мазепина могут последовать и другие российские спортсмены

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Спортивный юрист Анна Анцелиович высказала мнение, что примеру российского гонщика Никиты Мазепина могут последовать и другие российские спортсмены.
Анцелиович считает, что примеру Мазепина могут последовать и другие российские спортсмены
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Примеру Мазепина вполне могут последовать и другие российские спортсмены. Хотя для начала необходимо изучить текст решения и понять, по каким мотивам оно принималось. По всей видимости, в данной ситуации речь идёт о реализации права на труд. То есть Никиту лишили возможности выполнять профессиональные обязанности: нахождение в санкционных списках ЕС не позволяло гонщику подписывать контракты. Эта ситуация действительно может послужить примером для всех российских атлетов. Они тоже имеют возможность оспорить вердикты своих федераций», — заявила Анцелиович RT.

Ранее Анцелиович прокомментировала информацию, что Европейский суд разрешил гонщику Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1».

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