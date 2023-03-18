Квят дебютировал в составе Prema Racing на чемпионате мира по автогонкам на выносливость
- AP
28-летний россиянин занял третье место в классе LMP2 на первом этапе сезона в гонке «1000 миль Себринга» (США).
В общем зачёте независимо от категории экипаж Квята, в состав которого также входят итальянец Мирко Бортолотти и француженка Дориан Пин, занял девятое место с общим временем 8 часов 1 минута 3,209 секунды.
Первыми стали представители Toyota Gazoo, за которую выступали аргентинец Хосе Мария Лопес, британец Майк Конвей и японец Камуи Кобаяси (8:00.19,877).
16 апреля состоится следующий этап чемпионата в Портимане (США).
Ранее Квят не исключил возвращения в «Формулу-1».