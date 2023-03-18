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Квят дебютировал в составе Prema Racing на чемпионате мира по автогонкам на выносливость

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Российский гонщик Даниил Квят дебютировал в составе команды Prema Racing на чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC).
Квят дебютировал в составе Prema Racing на чемпионате мира по автогонкам на выносливость
  • AP

28-летний россиянин занял третье место в классе LMP2 на первом этапе сезона в гонке «1000 миль Себринга» (США).

В общем зачёте независимо от категории экипаж Квята, в состав которого также входят итальянец Мирко Бортолотти и француженка Дориан Пин, занял девятое место с общим временем 8 часов 1 минута 3,209 секунды.

Первыми стали представители Toyota Gazoo, за которую выступали аргентинец Хосе Мария Лопес, британец Майк Конвей и японец Камуи Кобаяси (8:00.19,877).

16 апреля состоится следующий этап чемпионата в Портимане (США).

Ранее Квят не исключил возвращения в «Формулу-1».

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