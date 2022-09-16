Квят не исключил возвращения в «Формулу-1»

Бывший пилот «Формулы-1» россиянин Даниил Квят заявил о желании вернуться в чемпионат.

«Возможно, сейчас не самое идеальное время с учётом всей ситуации. В теории — да. Если бы был более подходящий момент, я бы согласился вернуться. Готов сменить костюм на гоночный комбинезон», — цитирует Квята Motorsport.

Гонщик выступал в «Формуле-1» в 2014—2017, 2019—2020 годах. Квят защищал цвета команд Red Bull и Alpha Tauri.

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