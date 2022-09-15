Мазепин: я бы хотел, чтобы у спортсменов была возможность оставаться нейтральными

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин поделился мнением о документе Международной автомобильной федерации (FIA) для российских гонщиков.

«Слова Карякина меня не удивили. Хорошо знаю Сергея, знаю его позицию и уважаю. Я один из первых получал этот документ, ещё в марте. Но я бы очень хотел, чтобы у спортсменов была возможность оставаться нейтральными», — приводит слова Мазепина РИА Новости.

Он также отметил, что нельзя кого-то осуждать, потому что у спортсменов есть право самому выбирать. По его словам, это вопрос личных соображений.

«Хочешь ли ты ради спорта отказаться от своей страны, каждый выбирает сам, но я этого делать не буду», — добавил Мазепин.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений.

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA будет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.

Ранее руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал об отношении организаторов ралли-марафона «Дакар» к требованиям Международной автомобильной федерации по отношению к россиянам.