Чагин: организаторы «Дакара» хотят видеть в числе участников марафона россиян
- РИА Новости
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«Я веду переговоры с организаторами «Дакара» по участию нашей команды в ралли. Они очень хотят видеть российских участников в гонке, но конкретного ничего ответить не могут пока. Но мы делаем всё возможное, чтобы участвовать в легендарном марафоне», — цитирует Чагина ТАСС.
«КАМАЗ-мастер» является 19-кратным победителем ралли.
Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений.
Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA будет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.
«Дакар» состоится с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова призвала РАФ подать в суд на FIA и защитить Карякина.