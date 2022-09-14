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Чагин: организаторы «Дакара» хотят видеть в числе участников марафона россиян

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Руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал об отношении организаторов ралли-марафона «Дакар» к требованиям Международной автомобильной федерации по отношению к россиянам.
Чагин: организаторы «Дакара» хотят видеть в числе участников марафона россиян
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Я веду переговоры с организаторами «Дакара» по участию нашей команды в ралли. Они очень хотят видеть российских участников в гонке, но конкретного ничего ответить не могут пока. Но мы делаем всё возможное, чтобы участвовать в легендарном марафоне», — цитирует Чагина ТАСС.

«КАМАЗ-мастер» является 19-кратным победителем ралли.

Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописан ряд ограничений.

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA будет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.

«Дакар» состоится с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова призвала РАФ подать в суд на FIA и защитить Карякина.

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