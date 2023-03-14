Сироткин: переговоры с FIA об условиях допуска гонщиков России не носят активного характера

Вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Сергей Сироткин сообщил, что переговоры по допуску российских спортсменов на международные соревнования с Международной автомобильной федерацией (FIA) не носят активного характера.

«Я не могу сказать, что переговоры об условиях допуска российских гонщиков носят суперактивный характер», — цитирует Сироткина ТАСС.

В марте 2022 года Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом. При этом гонщики должны выполнить ряд требований и обязательств, включая подписание декларации приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Ранее сообщалось, что глава «КАМАЗ-мастер» Чагин назвал беспределом вмешательство политики в мировой спорт.