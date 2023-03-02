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Глава «КАМАЗ-мастер» Чагин назвал беспределом вмешательство политики в мировой спорт

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Глава «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Глава «КАМАЗ-мастер» Чагин назвал беспределом вмешательство политики в мировой спорт
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Очень обидно и досадно принимать то, что в наше время политика так вторглась в спорт. Это уже просто какой-то беспредел. Мы все очень хотим, чтобы спортивный мир России вернулся к прежнему состоянию. Чтобы сражаться с соперниками только на мирных трассах», — приводит слова Чагина РИА Новости.

В марте 2022 года Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за ситуации на Украине, разрешив спортсменам этих стран выступать на международных турнирах лишь под нейтральным флагом. При этом гонщики должны выполнить ряд требований и обязательств, включая подписание декларации приверженности принципам мира и политического нейтралитета. Из-за этого «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли-марафоне «Дакар» 2023 года. 

1 марта FIA обязала россиян и белорусов, выступающих на международных соревнованиях под другим флагом или с лицензией иной страны, подписывать декларацию о дистанцировании от спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что россиянина отстранили от чемпионата по дрифту из-за скандала с флагом.

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