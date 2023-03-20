FIA вернула Алонсо третье место Гран-при Саудовской Аравии

Международная автомобильная федерация (FIA) вновь внесла изменения в итоговый протокол второго этапа чемпионата «Формулы-1».

Наказание пилоту Aston Martin Фернандо Алонсо было отменено. Испанцу вернули третье место, сообщает пресс-служба FIA.

Поясняется, что предыдущее решение было изменено после анализа представленных видеодоказательств.

Испанский пилот во время гонки получил пятисекундный штраф за неправильную остановку на стартовой решётке, а после церемонии награждения ему был присуждён штраф в десять секунд за неправильное отбытие штрафа. В связи с этим Алонсо стал четвёртым, а третье место занял британец Джордж Расселл из Mercedes.

Победу одержал пилот Red Bull Серхио Перес. Второе место занял его партнёр по команде Макс Ферстаппен из Нидерландов.

Гонка прошла в Джидде (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен не смог закончить квалификацию из-за технических проблем.