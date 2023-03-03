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Карякин заявил, что в сборной России по шахматам нет достойной замены Костенюк

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Гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на новость, что Александра Костенюк приняла решение выступать под флагом Швейцарии.
Карякин заявил, что в сборной России по шахматам нет достойной замены Костенюк
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

«Потеря большая. Я читал интервью тренера сборной по шахматам, где он говорил, что у нас сильная скамейка запасных. Но я позволю себе с ним не согласиться. Я считаю, что адекватной замены Костенюк у нас нет», — цитирует Карякина РИА Новости.

Гроссмейстер дал понять, что испытывает сожаление, поскольку «федерация и вся Россия потеряла очень именитую и титулованную спортсменку, неоднократную победительницу чемпионатов мира».

«Несмотря на то что у нас с ней разные позиции по многим вопросам, как спортсменку я её очень уважаю», — заключил Карякин.

Костенюк с 3 марта 2023 года будет представлять Швейцарию. Соответствующее изменение появилось в её профайле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Шахматистка получила швейцарское гражданство более десяти лет назад благодаря браку со швейцарцем.

Напомним, что Костенюк была вынуждена выступать на международных турнирах под флагом ФИДЕ по решению организации, которая допускает россиян к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Костенюк стала победительницей второго этапа серии Гран-при ФИДЕ.

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