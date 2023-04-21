Кирпичникова подтвердила, что будет выступать за сборную Франции по плаванию

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Трёхкратная чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова дала понять, что действительно занимается сменой спортивного гражданства на французское.
Кирпичникова подтвердила, что будет выступать за сборную Франции по плаванию
  • РИА Новости

«Этим занимается французская федерация плавания», — цитирует россиянку «Матч ТВ».

22-летняя спортсменка завоевала три золотые медали ЧЕ на короткой воде 2021 года в Казани. Также в её активе два серебра и бронза первенства Европы в Будапеште (2021-й) и серебро чемпионата мира в Абу-Даби (2021-й).

Кирпичникова — первая россиянка в истории, которая выступила на Олимпийских играх и в плавании в бассейне, и на открытой воде.

Ранее сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) проверит мировой рекорд в плавании на 200 м брасом, который установила Евгения Чикунова на чемпионате России в Казани.

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