FIG одобрила Симаковой смену спортивного гражданства на немецкое

Россиянка Анастасия Симакова будет выступать за сборную Германии по художественной гимнастике.

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила смену спортивного гражданства бывшей спортсменки сборной России, сообщает пресс-служба организации.

18-летняя гимнастка приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт. 5 ноября она выступила в упражнении с обручем на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт». В составе сборной России она завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Германии одобрила выступление Симаковой за страну.