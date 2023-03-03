Узнать больше

FIG одобрила Симаковой смену спортивного гражданства на немецкое

Короткая ссылка
Россиянка Анастасия Симакова будет выступать за сборную Германии по художественной гимнастике.

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила смену спортивного гражданства бывшей спортсменки сборной России, сообщает пресс-служба организации.

18-летняя гимнастка приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт. 5 ноября она выступила в упражнении с обручем на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт». В составе сборной России она завоевала две золотые медали на юниорском чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Германии одобрила выступление Симаковой за страну.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить