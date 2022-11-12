Федерация гимнастики Германии одобрила выступление Симаковой за страну

Глава пресс-службы Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн заявил, что в организации разрешили двукратной чемпионке мира среди юниоров Анастасии Симаковой выступать за страну.

«Симакова выразила желание выступать за сборную Германии. Федерация гимнастики Германии рассмотрела этот вопрос и дала согласие на это. Теперь Анастасии нужно пройти спортивный отбор. Она сможет считаться членом команды только после того, как получит право выступать на международных турнирах и пройдёт отбор», — приводит слова Торстена ТАСС.

В пресс-службе Федерации гимнастики Германии также отметили, что организация отправила соответствующий запрос коллегам из России, на который пока не получила ответа.

«Если мы получим документы из России, а Симакова оправдает наши спортивные ожидания, возможно, она сможет выступить за сборную Германии уже весной на этапах Кубка мира. Но для этого должны быть соблюдены все условия, которые я назвал ранее», — сказал он.

7 ноября немецкое издание Stuttgarter Nachrichten сообщило, что 18-летняя гимнастка приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт. 5 ноября она выступила в упражнении с обручем на этапе чемпионата Германии за клуб «Айнтрахт Франкфурт».

Ранее в Госдуме отреагировали на получение немецкого паспорта гимнасткой Симаковой.