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В Госдуме отреагировали на возможное получение немецкого паспорта гимнасткой Симаковой

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Депутат Госдумы Борис Пайкин прокомментировал получение немецкого паспорта гимнасткой Анастасией Симаковой.
В Госдуме отреагировали на возможное получение немецкого паспорта гимнасткой Симаковой
  • РИА Новости

«18-летняя гимнастка Симакова намерена получить гражданство Германии. Я по-прежнему не считаю, что мы должны осуждать спортсменов, сменивших гражданство. Но этот пример с юной гимнасткой говорит о том, что ситуацией с отлучением наших спортсменов от мировых турниров сегодня будут активно пользоваться представители иностранных спортивных федераций. По сути, может быть вымыто целое поколение перспективных спортсменов — та же Симакова двукратный чемпион мира среди юниоров. Стоит говорить об оттоке человеческого капитала как одной из форм гибридной войны. И здесь не о предательстве интересов Родины идёт речь. Всё прагматичней — едут туда, где больше шансов реализоваться», — заявил Пайкин RT.

Он также подчеркнул, что в России нужно создавать наилучшие условия для профессионального роста. 

«Не рефлексировать, а работать, создавать», — заключил Пайкин.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что не знала об участии Симаковой в Немецкой гимнастической лиге.

 

 

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