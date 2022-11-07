Винер сообщила, что не знала об участии Симаковой в Немецкой гимнастической лиге

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что не знала об участии Анастасии Симаковой в Немецкой гимнастической лиге.

«Я не знала, что она выступала в Бундеслиге. Она уехала в Германию лечить ногу, дальше ничего не знаю, мне неизвестно», — цитирует Винер Metaratings.ru.

Как сообщает Stuttgarter Nachrichten, этим летом 18-летняя гимнастка уже получила немецкий паспорт, а сейчас подаёт документы для приёма в Федеральную базу художественной гимнастики Германии.

Симакова является представительницей омской школы художественной гимнастики.

Ранее выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства.