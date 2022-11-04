Гимнастка Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства

Выступавшая за сборную Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная рассказала, что рассматривала вариант смены спортивного гражданства.

«Я завершила свою спортивную карьеру. В августе и начале сентября мы не совсем понимали сложность ситуации и только после чемпионата мира, когда начали переговоры с другой сборной, поняли, что это нереально. Очень много нюансов, карантин и так далее», — приводит слова Полстяной РИА Новости.

Она также подчеркнула, что приняла верное решение и ни о чём не жалеет.

19-летняя россиянка последние четыре года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать гимнастку для участия в международных соревнованиях. Также латвийская национальная федерация требовала от Полстяной отказаться от гражданства России.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко отреагировала на завершение карьеры Полстяной.