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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: мне очень жаль Полстяную

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко отреагировала на завершение карьеры гимнастки Елизаветы Полстяной.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: мне очень жаль Полстяную
  • Gettyimages.ru

«Мне сложно всё это комментировать, но, со стороны, ничего удивительного не произошло. Честно говоря, в нынешнее время уже сложно чему-то поражаться. Я даже скажу так: больше бы удивилась, если бы произошло по-другому и Полстяную оставили в сборной Латвии, позволив выступать. А ведь Елизавета не один год защищала честь страны. Конечно, ничего хорошего в том, что политика вмешивается в спорт, нет, но у нас подобное происходит не первый год. Как бывшая спортсменка, понимаю, насколько обидно проходить через такое. Мне её жалко. В то же время Полстяная могла продолжить тренироваться в России. Уверена, наша страна её точно бы поддержала», — сказала Гавриленко в интервью RT.

19-летняя россиянка последние четыре года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать гимнастку для участия в международных соревнованиях. Также латвийская национальная федерация требовала от Полстяной отказаться от гражданства России.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на завершение карьеры Полстяной.

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