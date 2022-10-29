Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: мне очень жаль Полстяную

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анна Гавриленко отреагировала на завершение карьеры гимнастки Елизаветы Полстяной.

«Мне сложно всё это комментировать, но, со стороны, ничего удивительного не произошло. Честно говоря, в нынешнее время уже сложно чему-то поражаться. Я даже скажу так: больше бы удивилась, если бы произошло по-другому и Полстяную оставили в сборной Латвии, позволив выступать. А ведь Елизавета не один год защищала честь страны. Конечно, ничего хорошего в том, что политика вмешивается в спорт, нет, но у нас подобное происходит не первый год. Как бывшая спортсменка, понимаю, насколько обидно проходить через такое. Мне её жалко. В то же время Полстяная могла продолжить тренироваться в России. Уверена, наша страна её точно бы поддержала», — сказала Гавриленко в интервью RT.

19-летняя россиянка последние четыре года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать гимнастку для участия в международных соревнованиях. Также латвийская национальная федерация требовала от Полстяной отказаться от гражданства России.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на завершение карьеры Полстяной.