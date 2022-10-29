Батыршина — о завершении карьеры Полстяной: в Латвии сами себя ударили по рукам

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина отреагировала на завершение карьеры гимнастки Елизаветы Полстяной.

«К сожалению, всё шло к тому, что Полстяной придётся закончить со спортом. Было ожидаемо, что ей не позволят защищать честь Латвии на международных соревнованиях, если она не откажется от гражданства РФ. Но как человек, родившийся в России, она, конечно, этого делать не стала. Все родственники и друзья у неё живут здесь. Ужасно обидно, ведь она приносила стране медали, в том числе ей удалось достойно выступить на чемпионате Европы — 2022, где едва не взяла бронзу в обруче. Для прибалтийской сборной это невероятное достижение. И вот так вот с ней обошлись. Фактически там сами себе ударили по рукам. На мой взгляд, таких результатов в обозримом будущем у латышек не будет. А ведь Полстяная вполне могла выступить на Олимпийских играх и попасть там в десятку сильнейших многоборья. Не понимаю, зачем в Латвии сами себе всё испортили», — сказала Батыршина в интервью RT.

19-летняя россиянка последние четыре года выступала за сборную Латвии. Из-за политической ситуации Латвия отказалась финансировать гимнастку для участия в международных соревнованиях. Также национальная федерация Латвии требовала от Полстяной отказаться от гражданства России.

Ранее генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева прокомментировала уход Полстяной из сборной.