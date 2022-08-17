военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Латвии отреагировали на решение гимнастки Полстяной отказаться выступать за сборную страны

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева считает, что эмоции гимнастки Елизаветы Полстяной взяли верх над здравым смыслом при принятии решения об отказе представлять страну на международных соревнованиях.
В Латвии отреагировали на решение гимнастки Полстяной отказаться выступать за сборную страны
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Мы не ожидали такой реакции со стороны Елизаветы, очень жаль, что в данной ситуации её эмоции взяли верх над здравым смыслом. Мы со своей стороны сделали всё, чтобы найти разумный компромисс. Как бы то ни было, окончательное решение было принято ею самой», — цитирует Прокофьеву ТАСС.

6 августа Полстяная сообщила, что ей запретили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии, а позже Национальный олимпийский комитет Латвии (LOK) заявил, что не ставил спортсменке ультиматума об отказе от российского гражданства под угрозой исключения из сборной Латвии.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, возьмёт ли Полстяную к себе в команду.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить