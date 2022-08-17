В Латвии отреагировали на решение гимнастки Полстяной отказаться выступать за сборную страны

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева считает, что эмоции гимнастки Елизаветы Полстяной взяли верх над здравым смыслом при принятии решения об отказе представлять страну на международных соревнованиях.

«Мы не ожидали такой реакции со стороны Елизаветы, очень жаль, что в данной ситуации её эмоции взяли верх над здравым смыслом. Мы со своей стороны сделали всё, чтобы найти разумный компромисс. Как бы то ни было, окончательное решение было принято ею самой», — цитирует Прокофьеву ТАСС.

6 августа Полстяная сообщила, что ей запретили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии, а позже Национальный олимпийский комитет Латвии (LOK) заявил, что не ставил спортсменке ультиматума об отказе от российского гражданства под угрозой исключения из сборной Латвии.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, возьмёт ли Полстяную к себе в команду.