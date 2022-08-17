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Винер: если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять её к нам или нет

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России Ирина Винер рассказала, возьмёт ли она спортсменку Елизавету Полстяную к себе в команду.
Винер: если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять её к нам или нет
  • РИА Новости

«Если Полстяная обратится ко мне, тогда подумаю, взять её к нам или нет. На данный момент со мной никто не связывался», — цитирует Винер Sport24.

6 августа Полстяная сообщила, что ей запретили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии, а позже Национальный олимпийский комитет Латвии (LOK) заявил, что не ставил ультиматум спортсменке об отказе от российского гражданства под угрозой исключения из сборной Латвии.

Ранее Полстяная заявила об отказе выступать за сборную Латвии.

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