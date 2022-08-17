Гимнастка Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии
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«В связи с моим психологическим состоянием, ограничениями моей спортивной деятельности и сложившейся ситуацией недопонимания я больше не вижу возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», — цитирует письмо спортсменки президенту Латвийской федерации гимнастики Евгению Сапроненко ТАСС.
6 августа Полстяная сообщила, что ей запретили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии.
7 августа Национальный олимпийский комитет Латвии (LOK) заявил, что не ставил ультиматум спортсменке об отказе от российского гражданства под угрозой исключения из сборной Латвии.
Ранее Полстяная высказалась об отношении к россиянам в Латвии.