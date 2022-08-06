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Гимнастка Полстяная рассказала об отношении к россиянам в Латвии

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Художественная гимнастка Елизавета Полстяная высказалась об отношении к россиянам в Латвии.

«Не смотрела телевизор всё то время, которое провела там, потому что знала: это не добавит мне положительных эмоций. Но слышала много отзывов. И когда крёстные высказывали свою точку зрения, понимала, откуда всё это идёт. Поэтому не смотрела новости, сразу для себя решила: абстрагируюсь от всего и буду делать своё дело. Но в целом обстановка напряжённая. И ненависть к русским, к сожалению, только растёт. Потому что мне есть с чем сравнивать. Когда мы приезжали в страну несколько лет назад, очень любили Юрмалу. Бывало, всё лето проводили там. К россиянам всегда относились по-доброму. И для нас это был второй дом. Всегда любили туда приезжать, но сейчас это не так», — заявила Полстяная в интервью RT.

Ранее Полстяная рассказала, почему ей запретили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике 2022 года в Болгарии.

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