Узнать больше

Винер рассказала, почему гимнастка Туголукова решила выступать за Кипр

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское по решению родителей.
Винер рассказала, почему гимнастка Туголукова решила выступать за Кипр
  • РИА Новости

«Её родители живут на Кипре. Пока у нас всё было нормально, она была у нас и тренировалась. А теперь они сказали, что забирают её, она несовершеннолетняя, и на этом вопрос закрыт», — цитирует Винер ТАСС.

Как сообщает пресс‑служба FIG, со следующего сезона Туголукова будет выступать за Кипр.

В августе гимнастка выиграла четыре медали на Международных спортивных играх «Дети Азии», которые прошли во Владивостоке.

Ранее Винер сообщила, что не знала об участии Симаковой в Немецкой гимнастической лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить