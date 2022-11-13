Винер рассказала, почему гимнастка Туголукова решила выступать за Кипр
- РИА Новости
«Её родители живут на Кипре. Пока у нас всё было нормально, она была у нас и тренировалась. А теперь они сказали, что забирают её, она несовершеннолетняя, и на этом вопрос закрыт», — цитирует Винер ТАСС.
Как сообщает пресс‑служба FIG, со следующего сезона Туголукова будет выступать за Кипр.
В августе гимнастка выиграла четыре медали на Международных спортивных играх «Дети Азии», которые прошли во Владивостоке.
Ранее Винер сообщила, что не знала об участии Симаковой в Немецкой гимнастической лиге.