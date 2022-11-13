Винер рассказала, почему гимнастка Туголукова решила выступать за Кипр

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила, что российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское по решению родителей.

«Её родители живут на Кипре. Пока у нас всё было нормально, она была у нас и тренировалась. А теперь они сказали, что забирают её, она несовершеннолетняя, и на этом вопрос закрыт», — цитирует Винер ТАСС.

Как сообщает пресс‑служба FIG, со следующего сезона Туголукова будет выступать за Кипр.

В августе гимнастка выиграла четыре медали на Международных спортивных играх «Дети Азии», которые прошли во Владивостоке.

Ранее Винер сообщила, что не знала об участии Симаковой в Немецкой гимнастической лиге.