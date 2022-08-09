ВФЛА утвердила переход Трофимовой в сборную Киргизии

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова сообщила об утверждении перехода пятикратной чемпионки России по марафону Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии.

«Президиум на своём последнем заседании утвердил переход Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии», — цитирует Привалову ТАСС.

По информации СМИ, 34-летняя спортсменка получила гражданство Киргизии и планирует выступить в составе сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Напомним, что переход также должен быть одобрен World Athletics и Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не рассматривала вариант со сменой спортивного гражданства.