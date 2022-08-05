Ласицкене заявила, что не видит причин менять спортивное гражданство

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что не рассматривала вариант со сменой спортивного гражданства.

«Причина, по которой я не хочу менять спортивное гражданство, была, есть и будет состоять в том, что я россиянка. У меня есть Родина, я здесь родилась и хочу выступать за Россию», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Она также заявила, что единственный раз, когда был смысл в смене спортивного гражданства, — когда наши чиновники решали, платить штраф Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) за отечественную федерацию или не платить.

World Athletics 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

Напомним, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

8 июля World Athletics одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам, однако россияне не смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года.

Ранее исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова высказалась о смене спортивного гражданства российскими атлетами.