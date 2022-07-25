Глава ВФЛА: о массовом оттоке российских спортсменов речи не идёт

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о смене спортивного гражданства со стороны российских атлетов.

«Больше ни от кого заявок на переход не поступало. Зачастую они происходят по причине того, что люди выходят замуж или женятся. О массовом оттоке наших спортсменов речи не идёт, все случаи можно пересчитать на пальцах одной руки», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

8 июля World Athletics одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам, однако россияне не смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года.

Ранее Привалова заявила, что связь поколений в лёгкой атлетике придётся возрождать заново.