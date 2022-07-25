Привалова: в российской лёгкой атлетике оборвалась связь поколений

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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что связь поколений в лёгкой атлетике придётся возрождать заново.
Привалова: в российской лёгкой атлетике оборвалась связь поколений
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«У нас по тем или иным причинам ушло целое поколение состоявшихся спортсменов. Связь поколений оборвалась — у молодого спортсмена сейчас нет перед глазами примера. Будем постепенно навёрстывать упущенное. Нам надо спокойно начинать с чистого листа, другого пути нет», — цитирует Привалову ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) 1 марта запретила спортсменам из России и Белоруссии выступать на соревнованиях, проходящих под её эгидой.

При этом Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года лишена членства в международной федерации. По этой причине российские легкоатлеты могли выступать только в нейтральном статусе.

8 июля World Athletics одобрила получение нейтрального статуса 18 российским спортсменам, однако россияне не смогут принять участие в чемпионате мира 2022 года.

Ранее чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков заявил, что участие исключительно в российских стартах не прибавит ему мотивации для достижения высоких результатов.

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