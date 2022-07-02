Шубенков заявил, что ему не хватает конкуренции на российских стартах

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что участие исключительно в российских стартах не прибавит ему мотивации для достижения высоких результатов.

«Не хватает мне куража, я в России очень давно не выбегал из 13,20. Мне нужна конкуренция, эмоции острые, которые мне не могут дать национальные старты. Не получается достать из себя до конца всё. А на тренировках я ого-го, форма у меня прекрасная», — цитирует Шубенкова ТАСС.

2 июля на Кубке страны по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске, 31-летний спортсмен одержал победу в забеге на 110 м с барьерами, преодолев дистанцию за 13,27 секунды.

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) из-за ситуации на Украине приняла решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под её эгидой.

Ранее исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирина Привалова сообщила, что World Athletics продолжает рассматривать заявки на получение нейтрального статуса, присланные ранее российскими спортсменами.