Международная федерация дзюдо отказала в допуске на ЧМ восьми членам делегации сборной России

Международная федерация дзюдо (IJF) приняла решение отказать в допуске на чемпионат мира восьми членам делегации сборной России.

«Решение было принято в соответствии с правилами, политикой и принципами честной игры IJF», — говорится в пресс-релизе.

29 апреля Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Чемпионат мира по дзюдо пройдёт с 7 по 14 мая в Дохе.

Ранее МИД назвал идею МОК по допуску трансгендеров к Олимпиаде угрозой для существования спорта.