Кремлёв считает, что экс-глава IBA влияет на МОК в вопросе исключения бокса из Олимпиады

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв считает, что на решения Международного олимпийского комитета влияют извне.

«В МОК есть люди, связанные с Ву Цзинго, которые вводят в заблуждение исполком МОК, как я понимаю. Но мы видим, что боксёры из Европы не молчат, едут в Лозанну на митинги, и это только начало», — цитирует Кремлёва ТАСС.

Он подчеркнул, что руководство IBA просто так уступать нигде никому не собирается.

«Мы хотим, да и МОК хочет закрыть этот вопрос. Мы все хотим, чтобы не было конфликтов, особенно когда исключают спортсменов», — добавил Кремлёв.

По его мнению, бывший глава IBA Ву Цзинго оказывает влияние на МОК в вопросе включения бокса в программу Олимпиады.

IBA допустила боксёров из России и Белоруссии к участию в международных турнирах с флагом и гимном.

США вышли из IBA для того, чтобы создать альтернативную федерацию (World Boxing). Америку поддержали Великобритания, Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Ранее сообщалось, что IBA признала выход Федерации бокса США из состава организации.