Международная ассоциация бокса (IBA) признала выход Федерации бокса США из состава организации.

«Решение USA Boxing не только нанесло ущерб всем её представителям, но и лишило боксёрское сообщество в целом возможности соревноваться вместе и повышать уровень талантов в боксёрской семье», — говорится в заявлении.

13 апреля появилась информация, что Великобритания и США выйдут из Международной боксёрской ассоциации (IBA) для того, чтобы создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв. Боксёры из России и Белоруссии были допущены к участию в международных турнирах.

Ранее сообщалось, что шесть стран хотят создать альтернативную IBA организацию.